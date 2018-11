El sensual desnudo de Kourtney Kardashian para la edición mexicana de una revista

La empresaria Kourtney Kardashian protagonizó un sensual desnudo para la edición de diciembre de la revista GQ en su edición de México.

La mayor del clan dejó casi nada para la imaginación en la sesión de fotos, donde se ve su espectacular y bronceada figura.

Entre las imágenes también destaca una donde luce su trasero de perfil, que ha dejado boquiabiertas a las redes sociales.

La estrella del reality, de 39 años, comentó a la publicación que "mis hermanas y yo tenemos nuestro carácter, definitivamente somos críticas unas de las otras, aunque esa crítica viene siempre con amor incondicional. Además sabemos que cada una tenemos distintas maneras de hacer las cosas y de ver la vida".

Sobre los cuestionamientos, Kourtney dijo que "hay momentos en los que sí me importa lo que dicen y hay otros en los que para nada. Tengo que practicar constantemente la seguridad en mí misma y recordarme que los comentarios negativos vienen de personas que en realidad no me conocen ni están en mi situación".

La ex de Scott Disick aseguró que actualmente busca un hombre seguro de sí mismo, "comprensivo y que me acepte tal como soy. Si no hay eso, no funciona".