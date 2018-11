Julio César Rodríguez y el supuesto fin de Primer Plano: "No nos han dicho cuándo volvemos"

El animador Julio César Rodríguez salió al paso de los rumores que señalan que el programa Primer Plano de CHV estaría llegando a su fin tras un receso de verano.

En declaraciones al matinal Hola Chile, el conductor del espacio farandulero se refirió a la información que apareció en el portal "El Filtrador" , reconociendo que hay cierta incertidumbre entre los componentes del espacio farandulero.

"¿Qué es lo novedoso de esto? Nos han dicho que paramos enero y febrero, pero no nos han dicho cuándo volvemos. Esa es la noticia que, yo creo, es la rupturista. Y eso es verdad. No nos han dicho cuándo volvemos", expresó.

Rodríguez añadió que "encuentro que los programas tienen que parar. Siempre lo he dicho dentro del programa ¿Qué pasa los viernes sin Primer Plano? Imagínate llega un programa que marca 40 puntos. ¿Cachai? Nosotros no vamos a volver nunca".

En esa misma línea, el periodista expresó que "los programas tienen que tener esta vida sana. Los programas no tienen por qué estar puestos porque sí. Si tú me preguntas a mí ¿Primer Plano tenía méritos para salir?’. No. ¿A Primer Plano le estaba yendo mal? No. Entonces, es una decisión editorial del canal, de dejar descansar un programa que lleva mucho tiempo, y de ver qué pasa los viernes sin Primer Plano".

El comunicador afirmó que el programa es exitoso en lo comercial y que está a un punto de Morandé con Compañía, su competencia en el horario del viernes por la noche. Por lo mismo, señaló que si el espacio de cancelara durante este momento lo haría con "un equipo que se va de campeón".

Sobre esto mismo, afirmó que Primer Plano podría volver sin problemas luego de un eventual término, ya que reemplazaría a algún programa del horario prime que no funcione.