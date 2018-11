Angie Alvarado respondió el comentario de una "hater" en Instagram

Angie Alvarado no se quedó callada ante el desagradable comentario de una usuaria de redes sociales que la criticó por su aspecto físico, especialmente por su rostro.

La hija de la "Geisha" sacó sus garras en una postal donde ella luce sonriente y una seguidora escribió: "K orrible q te operaste te ves tan orrible (sic)”.

Como muchos mensajes desagradebles en redes sociales, este pudo ser uno más, pero Alvarado no dudó en contestar: "Qué atroz, galla, qué bueno que no somos amigas, así no tienes que salir conmigo para no pasar vergüenza. Ridícula”.

Y aunque la discusión pudo terminar allí, la seguidora volvió arremeter en su contra: "Ya pareces el Rey del pop con esa cara de calavera”.

Angie no quiso continuar la discusión y dejó al resto de los seguidores que opinaran al respecto. Por supuesto, muchos de ellos se fueron en contra de la "hater", defendiendo a la ex chica reality.

Esta fue la fotografía: