Pareja de Fernanda Maciel: "Tengo cinco sospechosos"

A caso diez meses de la desaparición de la joven embarazada Fernanda Maciel, su pareja Luis Pettersen afirmó que hasta el momento tiene cinco sospechosos en el caso.



Aunque el taxista ha estado en el ojo del huracán durante toda la investigación, volvió a conversar con el matinal "Muy buenos días", donde habló de la "Fer" y reiteró que tiene en mente dejar el país.

"Deben estar investigando a los amigos, porque aquí no se puede dejar pasar nada. Después de todo este tiempo, empiezan a salir las contradicciones y las mentiras”, señaló el taxista.

Pettersen dijo que conocía a muy pocos amigos de su pareja que desapareció con ocho meses de embarazo: “A Tamara la vi una vez. Michael y Rodrigo eran los que más conocía. Habían otros dos amigos, uno que vivía al lado de la casa de Fernanda y otro que la venía a buscar en Uber”.

Consultado por si sus sospechas están centradas en algunas personas del círculo íntimo de Maciel o en alguno de estos amigos, Luis añadió que tiene "cinco sospechosos" en el caso.

"Yo no había hablado de esto porque no me corresponde decir algo así porque podría pasar a llevar a esas persona. Como a mí no me gusta que digan que estoy involucrado, yo tampoco quiero pasar a llevar a esas personas", precisó.

Finalmente adviritió que "me iré de Chile en cualquier momento. No voy a avisar".