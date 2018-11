Karen Bejarano habría renunciado a "Muy Buenos Días" por una discusión con un animador

La panelista Karen Bejarano habría renunciado al matinal "Muy Buenos Días" de TVN, en una decisión que presuntamente se debió a una fuerte discusión protagonizada por ella y uno de los animadores del espacio.

Según lo informado por el programa "Intrusos" de La Red, la comunicadora definió ayer su salida del programa, al que había llegado hace más de un año en reemplazo de Begoña Basauri.

El periodista Michael Roldán aseguró que el conflicto que gatilló la renuncia de Bejarano ocurrió en una reunión de pauta, y la enfrentó con Ignacio Gutiérrez por un tema vinculado a la comediante Daniela "Chiqui" Aguayo.

"Yo tengo entendido que ayer se efectuó una pauta normal, como todos los equipos, en la cual Chiqui Aguayo parte expresando algo súper común en las pautas, donde ella dice que no tiene el espacio para opinar o hacer su sección. Dice que el ‘matinal de Chiqui’ cada vez va menos, ‘me dejan rato afuera’, ‘me trajeron para hacer humor y no me están dando el espacio para hacer humor", expresó.

Ante esta definición, Gutíerrez habría estado del lado de Aguayo, momento en el que Bejarano presuntamente intervino para alegar que a ella no le daban mucho espacio para hablar.

"Ahí ocurrió una discusión que me dicen a mí, desde el equipo, hasta la mañana, fue una discusión acalorada, de un momento del programa, como se han vivido en otras ocasiones. Pero me dicen que Karen Bejarano se lo tomó muy mal y, a raíz de eso, habría renunciado", añadió el reportero de espectáculos.

Según lo publicado por el portal Página 7 , fuentes al interior de TVN señalaron que dicho conflicto no existiría y que Bejarano no ha presentado una renuncia formal al canal.