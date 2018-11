Kate del Castillo impactó a sus seguidores con una foto de su "peor momento"

La actriz mexicana Kate del Castillo impactó a sus seguidores de Instagram al publicar una foto suya donde aparecía sin maquillaje, demacrada y con sus ojos con lágrimas.

En el texto que acompañaba la imagen, la azteca de 46 años escribió lo siguiente: "¿Cansancio, frustración, tristeza? ¡FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si les quedaba duda... sólo yo. No estamos sol@s".

Pese al impacto inicial, los fans de Del Castillo valoraron su transparencia al revelar sin ningún filtro su estado de ánimo incluso en sus peores momentos.

La actriz, conocida por haber protagonizado la teleserie "La Reina del Sur", ha vivido complicados últimos años, especialmente por las repercusiones que trajo la reunión que mantuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y el actor Sean Penn.