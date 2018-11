Javiera Acevedo se llenó de elogios con elegante sesión de fotografías

Javiera Acevedo sorprendió a sus seguidores con una elegante y sobria sesión de fotografías en redes sociales.

Con imágenes en blanco y negro, la rubia luce radiante y feliz en la publicación: "Mientras trabajo por estos días de tanta intensidad hay momentos en que la cámara graba sola y uno conversa contempla siente medita y reza hacia dentro... estos son los resultados", escribió en la postal.

La panelista se llenó de elogios por parte de sus seguidores: "Divina", "que linda", "que luminosa Javi", "que lindas fotos", "tremenda", "bella", "sales hermosa", le comentaron.

Hace unos días Suárez reveló a AR13 que ha bajado varios kilos haciendo diversos cambios desde hace seis meses. "Hice dieta cetogénica y ayuno intermitente", dijo.

Además dejó el azúcar y también el alcohol durante un mes. "Me puse a hacer el doble de deporte, en el invierno estuve haciendo harto snowboard, después me puse a surfear, luego me inscribí en clases de baile, tengo personal trainer”, añadió.