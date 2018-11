Ignacio Gutiérrez y discusión con Karen Bejarano: "Ella me hizo una crítica abierta, yo la contesté"

El animador del matinal Muy Buenos Días, Ignacio Gutiérrez, calificó como una "discusión", en declaraciones a La Cuarta, su intercambio de palabras con Karen Bejarano, durante la pauta del espacio.

Ayer, en Intrusos aseguraron que la panelista del espacio había renunciado al programa luego del cruce con Gutiérrez.

Según La Cuarta, el problema se ocasionó después de que Bejarano dijo sentir que no tenía suficiente espacio para opinar en el programa. De acuerdo con esta versión, "Nacho" Gutiérrez le habría respondido que ella se encontraba "unos cambios" más abajo que el resto del panel, que no estaba en sintonía con los otros panelistas.

De acuerdo con la publicación, existen diversas versiones del intercambio de opiniones y una de ellas asegura que Gutiérrez fue severo en su opinión con Bejarano.

En sus dichos a la publicación, Gutierrez indicó que "yo no hablaría de pelea, fue una discusión, las he tenido en pauta y las voy a seguir teniendo. Ella me hizo una crítica abierta, yo la contesté y luego no seguimos conversando".

"Sería un error que renunciara por cosas que no sé que le están pasando" dijo el animador.