Begoña Basauri se ausentará del matinal por reposo vocal

La actriz Begoña Basauri explicó en redes sociales que se ausentará del matinal "Mucho gusto" debido a una licencia médica.

La reciente ganadora del Copihue de Oro como mejor panelista, contó en Instagram que la pasa tan bien en su trabajo que realmente no quiere faltar, pero deberá hacerlo. "Sí Begoña llegó el momento de madurar (...) es lo que tengo que hacer", escribió.

"El problema de tener un trabajo donde lo pasas tan bien es que siempre quieres ir y nunca quieres faltar. Hoy por primera vez en mi vida me dieron licencia médica y también por primera vez, no quiero tomármela", comenzó en su texto.

Basauri, añadió que estará tres días en su casa con reposo vocal. "Eso significa estar tranquilita en la casa y sin hablar por 3 días. Tendré que ver @muchogustomatinal desde mi casa y reírme con mis compañeros sin que nadie me escuche (porque prometí que no me iba a reír fuerte)".