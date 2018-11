Gisella Gallardo por las comparaciones con Coté López en redes sociales: "Hay que tener cuero de chancho"

Gisella Gallardo y María José "Coté" López se encontraron en un evento de la marca Louis Vuitton este fin de semana.

Ambas tienen un largo historial en su relación, especialmente por el episodio del "Rey León" cuando Gisella ya salía con Mauricio Pinilla, además de la constante rivalidad que existe en redes sociales en donde comparan a Gallardo con la esposa del Mago Jiménez.

En conversación con Buit , Gallardo dijo que "las redes sociales son muy crueles” y que ya no toma en cuenta las constantes comparaciones de internet.

"Eso era por cuentas falsas. Entonces hacer noticias por cosas que crea la gente con maldad, no pesco, no me interesa ni me influye. Me interesa como me ven mis amigas, mi familia, mis hijos. Hay que tener cuero de chancho. Igual yo ya soy grande. Tengo 37 años y llegué a una madurez. Entonces ya no me va a afectar. No me llega lo que diga una persona que no me conoce, que no tiene ni foto de perfil", sentenció.

Gallardo agregó que no conoce a Coté López y que no tiene una opinión sobre ella: "Yo no tengo ningún problema con ninguna señora de futbolista, me llevo bien con todas".