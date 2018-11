Quentin Tarantino se casó con modelo israelí 20 años menor que él

El cineasta Quentin Tarantino se casó con la modelo israelí 20 años menor que él, Daniella Pick, en una ceremonia en Los Ángeles después de iniciar una relación en 2016.

Según la edición digital de la revista People, la pareja se conoció en 2009 en la promoción de Inglorious Bastards.

Esta es primera vez que Tarantino de 55 años se casa y lo hizo al terminar el rodaje de "Once Upon a Time in Hollywood", cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y Dakota Fanning, entre otros.