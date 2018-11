Eva Gómez contó que tuvo una cita con Luis Miguel cuando fue en busca de un autógrafo

Eva Gómez reveló en el programa "No culpes a la noche" que no sólo tuvo la oportunidad de conocer a Luis Miguel, sino también de salir con el cantante.

Según la misma conductora del extinto programa "El diario de Eva" contó, esto ocurrió hace muchos años cuando ella aún no era conocida.

Gómez era una fanática del "Sol de México" y llegó hasta el restaurant de Coco Pacheco "Aquí Está Coco" para poder tener un autógrafo de "Luismi". Aunque ella estaba preparada, las cosas no salieron como pensaban porque él entró por la puerta de la cocina.

Cuando ya se veía decepcionada por la ausencia del cantante, la periodista salió y se topó de frente con el artista, quien de sorpresa la invitó a salir.

“Me dijo 'hola, ¿trabajas acá?’, yo le dije que sí, pero que me iba yendo a mi casa. Ahí me dijo, ‘¿quieres comer conmigo?’. Le respondí que obvio (...) la pasamos muy bien. Yo le decía que cantaba flamenco, mira la tontera. Me subí arriba de la mesa, y bailamos, me cantó al oído", relató.

Cuando le consultaron si había pasado algo más allá de la cita, la española no quiso responder y cantó la canción de Thalía "No me acuerdo".