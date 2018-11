Amparo Noguera dijo que le dio "mucha tristeza" su salida de TVN

La actriz Amparo Noguera se refirió a la notificación que recibió la semana pasada de que no se le renovaría su contrato en TVN, canal donde trabajó en los últimos 24 años.

"Me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza que el área haya llegado a un punto tan conflictivo, a una crisis tan grande en TVN. He tenido oportunidades y siempre he elegido a TVN. Me da mucha pena por mis compañeros de trabajo, tengo fe en volver a encontrarme con ellos nuevamente. Ojalá que la situación se invierta y podamos trabajar todos nuevamente. Pero en este momento no hay proyectos que TVN pueda ofrecer a nadie", dijo a La Estrella de Valparaíso

La intérprete comentó que "estoy con TVN con contrato vigente hasta el 31 de diciembre y se me comunicó que no se iba a renovar, porque el canal en este momento no tiene proyectos que ofrecer, en general. Al no tener nuevos proyectos para grabar, los actores que se mantienen son actores que tienen un contrato vigente y que todavía no se les vence... El mío justamente coincidió con esta coyuntura, en esta crisis donde TVN se encuentra sin proyectos para ofrecer a nadie. Se dio la mala pata de que mi contrato vencía en esta misma fecha".

Sobre la crisis por la que atraviesa la estación, Noguera "espera que las cosas se solucionen. Le deseo lo mejor a TVN, porque creo que es un canal que se merece apoyo estatal, porque ha sido un canal que ha sido el pionero en las teleseries en Chile. El más importante. Tuvo una era de teleseries que se recuerdan hasta hoy y que forman parte de la memoria colectiva de Chile. Es un canal y, sobre todo, un área dramática que se merece todo el apoyo del mundo para que siga funcionando".