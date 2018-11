Diana Bolocco presentó su renuncia a Canal 13

Otra noticia remece a la industria de la televisión. Esta vez se trata de la aclamada Diana Bolocco, rostro de Canal 13 que presentó su renuncia a la estación televisiva después de 13 años.

Así lo informó Publimetro.cl , medio en el cual citaron a una fuente "off the record" para referirse a esto: “Bolocco nunca se sintió cómoda con la nueva jefatura del área de entretención tras la salida de Carlos ‘Caco’ Montt. Más aún, luego que se enterara por la prensa que no sería parte de la nueva temporada de Master Chef".

La fuente añadió que Diana y otros rostros del canal estarían desconfiando de las "capacidades de Marcos Brisso para liderar el área de entretención, ya que es un productor que no tiene en su currículo buenos resultados ni ha liderado grandes proyectos. Además, tiene muy poca experiencia en comparación a Montt o (Alexis) Zamora”.

De acuerdo a lo informado por Glamorama , la conductora de 41 años aprovechó una claúsula de su contrato para con Canal 13 para terminar anticipadamente el acuerdo con la estación televisiva. Dicha ventana establecía que ella tiene cierta cantidad de días, a fin de año, para pedir su salida anticipada de la estación, sin tener que pagar ninguna multa.

La decisión de Diana también tendría relación con que está recibiendo una atractiva oferta de Mega para conducir el matinal "Mucho Gusto", según detallaron en Intrusos.