Ariana Grande lanzó el esperado video de "Thank u, next"

La cantante estadounidense Ariana Grande finalmente lanzó el video de la canción "Thank u, next", el que era esperado por sus fanáticos desde hace varias semanas.

El material es significativo para la joven artista, ya que lo publicó tras un período complicado en lo emocional, ya que coincidió con la muerte de su ex novio Mac Miller y su ruptura con el comediante con Pete Davidson.

El video tiene varias referencias a películas adolescentes femeninas como "13 Going on 30", "Legally Blonde" y "Bring It On".