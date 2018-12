Becky G y Leslie Grace dijeron que era un "privilegio" y un "honor" haber estado en la Teletón

Las artistas internacionales Becky G y Leslie Grace, que sorprendieron con su show en el cierre de la Teletón, estuvieron presentes en la última conferencia de prensa del evento solidario junto a Don Francisco.

"A través de ellas dos quiero agradecer a todos los artistas extranjeros y nacionales. En el caso de Leslie, como ustedes saben, ella tiene una hermana discapacitada y yo la conozco de varias teletones en EE.UU", señaló el presentador.

La artista no dudó en responder y dijo que para ella fue un "privilegio" haber sido parte de la Teletón. "Usted sabe lo importante que es para mí, y también para Becky, aparte de ser algo que para todos se ha convertido en un regalo, para mí y mi familia siempre ha sido algo bello ver lo que pasa aquí en Chile que no pasa en ningún otro lado cuando se hace la Teletón. Es un regalo para mi hermana y para todos los familiares que viven esto a diario".

El animador también tuvo palabaras para Becky G, quien está en el momento más exitoso de su carrera y que afirmó, conoce de que era una niña.

"Yo fui el que la presentó por primera vez en televisión, creo que tenía nueve años y hace pocos meses bajé a su camarín cuando la invitamos a un programa y le dije, 'Becky me gustaría invitarte a la Teletón de Chile' y me dijo la conozco perfectamente, hace muchos años que escuché de la Teletón y me gustaría estar en la Teletón. Ella está en el peak de su carrera", precisó Don Francisco.

"Es un honor estar aquí, es un placer, como dijo Leslie es algo que está muy cerquita de mi corazón, también para mi hermanito Alejandro, ver alguien como él que es mi angelito, es mi héroe, he aprendido mucho de él, ver tantas familias pasar por cosas similares y saber cuánto puede ayudar ese apoyo esa ayuda de tu público de tu gente, porque al final somos familia", cerró la cantante estadounidense.