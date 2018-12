Ignacio Franzani compartió tierna postal junto a su pareja embarazada

El periodista Ignacio Franzani compartió en redes sociales una tierna postal junto a su pareja, donde se nota que está a punto de convertirse en padre.

Aunque siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, el comunicador decidió darse un espacio para mostrar la avanzada panza de su pareja: "Love is all you need", escribió junto a la tierna fotografía.

En una postal de fines de octubre, Franzani escribió: "Vamos a ser papis y estamos vueltos locos".

Sin embargo, fue durante su participación en el programa de TVN, "Llegó tu hora", donde Ignacio reveló la noticia, manteniendo en secreto los meses de gestación de su polola pero sí dando a conocer el sexo del bebé: será niñita.