Jennifer Aniston y la difícil relación con su madre: "No fui la niña modelo que ella esperaba"

La actriz Jennifer Aniston habló de la difícil relación que tuvo con su madre Nancy Dow, de quien estuvo distanciada nueve años.

La intérprete explicó que aceptó el guión de "Dumplin" -una película de Nextflix sobre una madre obsesionada con la belleza- porque le resultó familiar.

"Ella era modelo y todo lo relacionado con su aspecto físico y el aspecto que yo tenía era un problema", dijo sobre su progenitora a The Sunday Telegraph.

"No fui la niña modelo que ella habia esperado y eso fue algo que realmente me marcó. Esta pequeña niña sólo quería ser vista y ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que, en realidad, no eran importantes", dijo.

En la cinta, la ex protagonista de "Friends" interpreta a una ex reina de belleza cuya hija de talla grande ingresa a una competencia de modelos con el objetivo de derribar los estándares.

"Esta película es muy especial porque trata de eliminar esas nociones preconcebidas de belleza, subraya la importancia de nuestras individualidades e invita a no sentir que tenemos que cumplir con un ideal poco realista que la sociedad está alimentando. Mi idea de belleza es aquello que te hace sentir hermosa, y lo que me hace sentir hermosa es la gente que me rodea, la vida que tengo", confesó.