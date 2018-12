Rafael Araneda y las especulaciones por Carolina de Moras en la Teletón: "Eso me tiene podrido"

El animador Rafael Araneda criticó duramente la cobertura que han tenido las especulaciones sobre la ausencia de su ex compañera de matinal, Carolina de Moras, del bloque final de la Teletón en el Estadio Nacional.

Durante una conversación con el panel de "La Mañana" , el conductor de Chilevisión reconoció su molestia con que lo asocien permanentemente con estas polémicas.

"Eso me tiene podrido, (...) porque me han metido en temas de farándula gratis. Y yo, como es mi manera de ser, no voy a enganchar en esto, porque dejaría de ser yo", dijo.

Araneda también cuestionó que la ausencia de De Moras y Kathy Salosny hayan desviado el foco del momento, el que estaba centrado en el cumplimiento de la meta de la campaña solidaria.

"Termina la Teletón, que costó mucho. Me bajo del escenario y lo primero que (un notero) me pregunta es '¿por qué se fue Carolina (de Moras)'’. Y yo les dije 'compadre, no tengo idea' ¿qué quieres que te diga?’. Entonces, igual a mí me pasa lo que dices tú. En el fondo, finalmente, es el tema de quién se queda, quién se va, por qué se fue, qué pasó", expresó.

Luego de todos los rumores desatados durante esa noche, De Moras explicó al portal Glamorama que se ausentó de aquel bloque porque andaba con su hijo y dos sobrinos pequeños. También aseguró que ella había avisado su salida.

"Yo creo que hubo una confusión y no le avisaron desde abajo a las personas que estaban arriba (en el escenario)", señaló la ex conductora del Festival de Viña del Mar.