Antonella Ríos entregó detalles de cirugía íntima a la que se sometió

La actriz Antonella Ríos entregó detalles, tras ser invitada al programa "No culpes a la noche" de la vaginoplastía a la que se sometió.

Según consigna La Cuarta , la actriz dijo que la intervención le cambió la vida en diversos sentidos, incluido el sexual.

"Yo no podía estornudar, porque me salía 'pipí' y no estaba en control de mí" dijo Ríos.