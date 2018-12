Paty Maldonado y Raquel Argandoña le respondieron a Luis Gnecco: "Soy vieja y bien…"

Las opinólogas Paty Maldonado y Raquel Argandoña le respondieron al actor Luis Gnecco, quien las insultó por el conflicto que mantienen con la actriz Amparo Noguera, quien recientemente terminó contrato con TVN.

Todo comenzó luego que Gnecco usara su Instagram para comentar los dichos de Argandoña, quien lanzó un ácido comentario luego que se conociera la salida de Noguera de la señal estatal, recordando cuando ella pidió que Mega sacara a Maldonado tras su impasse con Alejandro Goic.

"¡Par de viejas culias! Ignorantes y sin respeto por una de las más grandes actrices que hay en Chile", fue lo que escribió el actor en su Instagram.

Tras esto ambas usaron su tribuna en Radio Agricultura para responder a estas ofensas, calificando al actor de "cobarde" por no emplazarlas de frente.

"Nunca me habían dicho lo que dijo este tipo del Gnecco... el actor. Este cobarde. Cobarde porque las veces que me ha visto, que no deben haber sido muchas, nunca me ha dicho nada", señaló Argandoña según lo consignado por La Cuarta

Maldonado fue más allá, y fiel a su estilo, le respondió directamente el insulto a Gnecco.

"Tengo que acusar mi ignorancia, no sabía que era una de las más grandes (actrices) (…) Yo reconozco que soy vieja y bien… porque he disfrutado mi vida. Lo he pasado divina. Ahora el recado es el siguiente: ¿y tú mamá? Jajá. Por eso la obra que tengo escrita que tengo para un año más es 'Viejas culiás'", expresó la panelista.