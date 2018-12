Coté López celebrará el cambio de folio en su casa con 80 invitados: "Me carga cumplir años"

María José López está de cumpleaños este sábado y no será cualquier celebración: cambiará de folio al celebrar tres décadas.

La modelo conversó con La Cuarta y señaló que tienen preparado una fieta íntima en su casa. Este será el primer cumpleaños que pasa en Chile después de volver con su esposo y cuatro hijos al país.

"Es mi cambio de folio, no te diré que estoy feliz. Escucho a todo el mundo que dice, ahora estoy más feliz que nunca, estoy pasando mi mejor momento, estoy súper madura, no, me carga cumplir años. Nunca pensé en cumplir 30 años, mi cabeza piensa como una niña de 12. Pero igual lo pasaré chancho", señaló.

Coté López dijo que son unos 80 invitados para la celebración en donde el requisito, es ir bien vestido. Según ella, cerca de 70 invitados son familia.

"Soy cerrada, amistades pocas, no les abro la puerta a todos. Quiero pasarlo bien, estoy fome ahora", precisó.

Sobre el regalo, la esposa de Luis "Mago" Jiménez dijo que no sabe qué pedir, "no me gusta nada, no soy de pedir, solo disfrutar", añadió. Finalmente, consultada por lo mejor en estas tres décadas, Coté López dijo que definitivamente eso es su marido y sus hijos.