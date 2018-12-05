Revisa el cartel por día de Lollapalooza Chile 2019
Al festival musical se sumaron Los Tres, Paulo Londra, Paloma Mami y Nova Materia.
Lollapalooza Chile 2019 oficializó las presentaciones por día de los artistas que se presentarán en el Parque O'Higgins el 29, 30 y 31 de marzo. A los números ya conocidos se sumaron Los Tres, Paulo Londra, Paloma Mami y Nova Materia.Kendrick Lamar, el número fuerte del festival, cerrará la primera jornada. El sábado lo hará Twenty One Pilots, mientras que el domingo el cierre irá por cuenta de Arctic Monkeys.Hay entradas disponibles desde los 82.800 hasta los 504.000 pesos, a través del sistema Puntoticket.El primer día actuarán: KENDRICK LAMAR, LENNY KRAVITZ, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, GRETA VAN FLEET, VICENTICO, SNOW PATROL, CAETANO, MORENO, ZECA & TOM VELOSO, KSHMR, JORJA SMITH, PAULO LONDRA, CLAIRO, FISHER, KUNGS, LANY, LOS TRES, FRANCISCA VALENZUELA, GREEN VALLEY, NICOLA CRUZ, TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA,GRYFFIN, MC KEVINHO, SATORI, ÁNGEL PARRA Y LOS RETORNADOS, CHANCHA VÍA CIRCUITO, DJ RAFF,KIDD KEO, THE INSPECTOR CLUZO, FRANK’S WHITE CANVAS, ELKIN ROBINSON, ROOTZ HI-FI, LOS PULENTOS, DREFQUILA, BRONKO YOTTE, PLAYA GÓTICA, FERNANDA ARRAU, MELANIE RIBBE, AMANITAS, SUBHIRA, KALEEMA, COMPADRE, SISTEK, RED RABBIT, DJ TRESSOR, DRUNVALOOP,LOS FRUTANTES El sábado lo harán : TWENTY ØNE PILØTS, POST MALONE, STEVE AOKI, INTERPOL,ODESZA, YEARS&YEARS, BRING ME THE HORIZON PORTUGAL. THE MAN,ZIGGY MARLEY, RL GRIME, RÜFÜS DU SOL, PROTOJE & THE INDIGGNATION, AMÉRICO, MONSIEUR PERINÉ, THE FEVER 333, BOOKA SHADE, VALENTINO KHAN, DJ WHO, KAMASI WASHINGTON, ASES FALSOS, HIPPIE, SABOTAGE, JETLAG, ZATURNO, PILLANES, SATORI, DJ RAFF, BAD GYAL, ROOTZ HI-FI, ALEMÁN, TOMASA DEL REAL, RUBIO, A.CHAL?NOVA MATERIA, HUMBOLDT, GIANLUCA, LOS PULENTOS, JULIO VICTORIA, ENTRÓPICA, ISA ROJAS, GOLDENRAT, POL DEL SUR, FLAK, DANZANTE, FUNDACIÓN ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES.El domingo actuarán ARCTIC MONKEYS, SAM SMITH, TIËSTO, THE 1975, MACKLEMORE, JUANES, ROSALÍA, FOALS, ST.VINCENT, ZHU, DON DIABLO, GEPE, TROYE SIVAN, ANA TIJOUX, PARCELS, JOE VASCONCELLOS, JAIN, LOUD LUXURY, GTA, PALOMA MAMI, LA VELA PUERCA, KHEA, LA FLORIPONDIO, SEUN KUTI, C. TANGANA, FISKALES AD-HOK, SINERGIA KIDS GAME, CARAMELOS DE CIANURO, ROOTZ HI-FI, ALIKA, ADELAIDA,NEWEN AFROBEAT, NATALIA CONTESSE, SITA ABELLÁN, OMAR VARELA, CIGARBOX MAN, ILE FANTASNA, KEKO YOMA, SOPHI LIRA, JEF INDIO, POLIMÁ WESTCOAST.
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