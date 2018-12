Ariel Levy sobre Nicolás López: "Sentí que mucha gente esperó que yo saliera a matarlo"

El actor Ariel Levy habló sobre la situación que vive el director de cine Nicolás López, quien es acusado de acoso y abuso sexual y que ha declarado en la Fiscalía Oriente.

En conversación con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, Levy explicó por qué guardó silencio en los primerios días desde que estalló el escándalo en contra de su amigo.

"Sentí que mucha gente esperó que yo saliera a 'matar' a López, y eso no lo iba a hacer públicamente porque yo no entiendo la amistad desde ese lugar", expresó.

El actor afirmó que ha hablado con el cineasta. "Le he dicho lo que pienso y no solo cuando salió el tema, sino antes. Yo no me hago cargo de nada de lo que pueden decir sobre lo que yo hice o no hice. Es un tema doloroso, como le dolería a cualquiera que tiene un amigo o un pariente que estuviera acusado de cosas así. Siento que hoy está en el mejor lugar en el que podría estar, que es la justicia y que pague el que tenga que pagar", aseveró.

Levy aseguró que "si él es culpable deberá atenerse a una pena", aunque afirmó que ante este caso no tiene considerado quitarle su amistad.