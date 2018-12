Coté López por Gisella Gallardo: "¿Por qué podríamos tener mala onda?"

17:26 La modelo afirmó que ya superó el conflicto generado por el famoso "caso del Rey León" con Mauricio Pinilla. "Si me viene a saludar, obvio que la voy a saludar", dijo.

La modelo María José "Coté" López aseguró que no tiene ningún conflicto con Gisella Gallardo, esposa de Mauricio Pinilla, esto a casi 13 años del llamado "caso del Rey León" que la involucró con el delantero.

En una entrevista a "Intrusos", la esposa de Luis "Mago" Jiménez se refirió a los dichos de Gallardo, quien afirmó que la rivalidad entre ambas es "tema de los medios de comunicación que siempre hacen estas comparaciones".

Lee también: Coté López celebrará el cambio de folio en su casa con 80 invitados: "Me carga cumplir años"

"¿Por qué podríamos tener mala onda? (...) o sea, ya, se entiende, ¿pero después de 13 años? ¿Tú tecon quien te enojaste hace 13 años? Da lo mismo, ya nonada", expresó.

López consideró "asertiva" la visión de Gallardo sobre la pelea mediática entre ambas y contó qué haría si se la encuentra en algún evento.

"Es que yo no saludo a gente que no conozco, poh. Pero si me viene a saludar, obvio que la voy a saludar. Pero, ¿por qué voy a ir yo y 'hola'?", señaló.