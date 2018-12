Michelle Adam y su relación amorosa: “La vida es corta y hay que vivirla sin temores”

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, se refirió en LUN a la relación sentimental que mantiene desde hace un año y que, se conoció públicamente, cuando llegó junto a su pareja al cumpleaños de Raquel Argandoña.

“Cuando me separé nunca fue tema si iba a volver o no a tener una relación. Me enfoqué en mis dos hijos, en mi trabajo y en mí. Creo que eso ayudó, porque empecé a ver resultados en mi pega, sentí que sí podía, entonces me sentí completa” dijo.

Adam sostuvo que su pareja llegó “de forma inesperada y no buscada” e indicó que “lo conversé harto con mi corazón, con mi cabeza (…) entendí que para darse una segunda oportunidad hay que trabajar el amor”.

“Pensé que la vida es corta y hay que vivirla sin temores, Pensé que todavía soy joven y también que había que ser responsable con una nueva relación” dijo la meteoróloga, quien también planteó que “me siento motivada y en una relación sana”.