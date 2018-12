Nano Calderón prefirió un festejo privado para el cumpleaños de su madre

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, fue uno de los ausentes de la celebración del cumpleaños de la panelista de Bienvenidos que se realizó en el centro de eventos Vista Santiago, en el Cerro San Cristóbal.

Sin embargo, el joven llegó ayer hasta la casa de su madre con una serie de regalos para festejarla.

Ambos compartieron una fotografía en redes sociales y, en conversación con LUN, dijo que faltó a la fiesta "no porque tenga un problema con mi mamá, sino porque no me gustan las cámaras. Siempre lo hacemos así, prefiero otro tipo de celebración, un círculo cerrado".

"Con este momento cierro con broche de oro mi cumpleaños", dijo Argandoña en su mensaje en la red social.

En la previa de su cumpleaños, Argandoña se emocionó en Bienvenidos a raíz de la distancia que existe entre sus hijos. Nano Calderón dijo al respecto que "lo de Kel lo he dejado claro muchas veces: somos ondas distintas".