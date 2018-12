Loreto Aravena hizo dura defensa a imagen sin maquillaje: “Si me encuentra fea pase de largo”

La actriz Loreto Aravena reaccionó con firmeza para defender su rostro sin maquillaje, luego de que en una publicación en Instagram, donde se mostró completamente al natural, recibió algunos comentarios sobre su aspecto físico.

En un breve video en la red social, la actriz aparece sin maquillaje y contó que tras grabar “escenas terribles” en Pacto de Sangre, “este es el resultado inevitable en mi cara: ojos hinchados, piel irritada, ardor, picor, uf!”.

Pese a que recibió buenos comentarios de parte de sus seguidores, hubo otros usuarios de la red que criticaron su aspecto físico.

A estos últimos Aravena contestó que “si me encuentra fea pase de largo. Un comentario así solo refleja lo podrido de su alma. No me interesa mostrarme bonita o maquillada, no me interesa que mi hija crea que estar ‘linda’ es ser bonita o bonito. Sí se me irrita la cara, sí me salen espinillas, sí tengo pelos ¿y qué?”.