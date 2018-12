Aseguran que Cata Vallejos y Pedro Astorga iniciaron un romance

Una imagen con un perro fue clave para que aseguraran que la panelista de "Primer Plano", Catalina Vallejos, tendría un romance con el ex chico reality Pedro Astorga.

Según lo informado por "Intrusos", todo quedó en evidencia luego que ella publicará una imagen junto a Newen, la mascota del hijo del aventurero Ricardo Astorga.

Roberto Van Cauvelaert, panelista del programa, aportó con más datos y aseguró que la pareja estuvo de viaje hace algunas semanas por Isla de Pascua.

"Yo sé que llevan un buen rato. ¿Se acuerdan cuando salió el rumor que Catalina había tenido un touch and go con Pangal? Ese mismo día me llegó una información que decía ‘ojo, que Catalina Vallejos está media preocupada porque está, no pololeando, pero teniendo algo con alguien conocido’. ‘¿Y quién es ese conocido?’. Y no me querían decir, hasta que yo los investigué", agregó el ex "CQC".