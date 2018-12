Luis Alarcón y su salida de TVN: "Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato"

El actor Luis Alarcón se mostró dolido con su salida de TVN, señal que lo tuvo como uno de sus rostros emblemáticos del Área Dramática por varios años en diversas teleseries.

En una entrevista a "Cadena Nacional" de Vía X, el protagonista de ficciones como "La represa" y "La fiera", entre otras, habló especialmente de la actitud de los ejecutivos ante el fin de su contrato por falta de proyectos.

"Encuentro que la gente con la cual uno ha trabajado de repente se olvida del tiempo que uno ha estado allí, no siempre se retribuye", expresó.

Alarcón, de 89 años, expresó que "podrían haberme dicho 'muchas gracias haberte tenido con nosotros trabajando tantos años', pero ni eso. Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato, pero no soy el único, parece que no tengo de qué quejarme".

La salida del actor ocurrió en el marco del proceso de reestructuración que está viviendo la señal estatal, el que también dejó como gran damnificada a la actriz Amparo Noguera.