Daniel Stingo por Patricia Maldonado: "La jefatura de Mega le tenía miedo"

20:31 El abogado y ex panelista de "Mucho Gusto" cuestionó el rol de la opinóloga y afirmó que "no aporta ni gana nada" con su defensa de la dictadura.

El abogado y ex panelista de "Mucho Gusto", Daniel Stingo, cuestionó el rol de su ex compañera, la opinóloga Patricia Maldonado, quien ha enfrentado diversas polémicas por sus opiniones a favor del régimen militar.

Durante su participación en el espacio "Con Las Manos En La Masa" de VíaX, Stingo habló sobre la cantante y aseguró que "no aporta ni gana nada" con su defensa de la dictadura.

"Eso juega en contra de ella, no sé por qué no es capaz de verlo (...) sería interesante que se fuera por el lado de la artista, porque es una gran artista, y dejar esa tontera de lado porque no le reporta y además es contradictorio con la sociedad chilena hoy día", expresó.

El abogado agregó que a Maldonado "le tenían miedo, la jefatura de Mega la dejaban hacer lo que quisiera. Alguna vez dijeron ‘'Alguien tiene que hablar con Patricia Maldonado', 'si, alguien tiene que hablar con la Patricia Maldonado', y en eso se quedaban".

Stingo agregó que ella "tiene cierto poder, gente que la quiere y la avala desde arriba" por lo que faltaría "un contrapeso" para sostenerla en pantalla.