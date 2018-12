Galán turco de Angélica Sepúlveda llegó a Chile: "Vine a conocer a su familia"

Ayer Gürsel conoció a la ex chica reality en Bolivia. Aseguró que quiere conocer el país para quedarse y vivir con su novia.

La ex chica reality Angélica Sepúlveda está viviendo unos días llenos de romance, ya que hace poco recibió en Chile a Gürsel, su novio de nacionalidad turca, a quien conoció hace casi dos años en Bolivia.

Ambos habían tenido una relación a distancia, lo qu los afectó en incluso provocó un breve quiebre. Pero el viaje del arquitecto proveniente de Estambul buscará consolidar su amor.

En declaraciones a LUN , el euroasiático afirmó que "vine a Chile esta vez a conocer a la familia de Angélica, me gustaría vivir en el país, aunque tengo que ver cómo es primero". El profesional agregó que ha visitado más de 50 países, por lo que espera seguir viajando con la ex "Granjeras" y "1810".

Sepúlveda señaló que "yo me morí de amor cuando dijo que intentaría vivir en Chile por nuestro amor. El había dicho que nos fuéramos para allá (Turquía), pero yo no podría hacerlo: mi familia es demasiado importante para mí y no puedo estar lejos de ellos tanto tiempo. Él lo entendió".

La idea es conocer a la familia de Angélica en Yungay. Luego conocerán otros atractivos del país como las Torres del Paine en el sur. En unos meses más ella visitará Estambul para seguir avanzando en su relación.