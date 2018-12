Ana Tijoux habló de su depresión: “En esta sociedad no se trabajan las penas del alma”

Luego de que en junio la cantante Ana Tijoux, reveló en Instagram que “he vivido con una depresión tres cuartos de mi vida”, en una entrevista con Wiken ahondó en la enfermedad y los motivos que la llevaron a dar a conocer que la padece.

“Siento que tengo un rol más bien público y si hay que hablar lo voy a hacer. Sí soy una persona pública y también tengo depre y basta de ocultarlo, no hay que tener vergüenza” dijo Tijoux.

La artista añadió que “es importante hablarlo. Me he dado cuenta de que tenemos mucho miedo de decir que estamos mal, porque hay algo con el exitismo y con el estar bien”.

Tijoux quien será la primera mujer en recibir el premio Ícono del Rock Chileno dijo también que “la gente actuó de manera cariñosa, me escribieron mensajes de todo el mundo, desconocidos y gente que conocía. Y todos estaban con depresión. Personas que jamás imaginé que tiene depre, personas que vi muertos de la risa, pero que llevan 10 años en tratamientos con pastillas“.

“Lo que me sorprendió mucho es que esto es mucho más normal y es como un virus, una epidemia. No se habla, pero (el rapero) Mac Miller se suicidó, Chris Cornell también” añadió.

La artista dijo que “antes lo capeaba, me hacía la gil, Uno se capea igual y en esta sociedad no se trabajan las penas del alma. Uno cree que a los 40 no le va a pasar nada, pero es otra crisis más”.

“¿Por qué tanto pudor? Me da sensación de que no se habla, porque con depresión no eres productivo y no sirves para la máquina economica” dijo Tijoux.

Ana Tijoux además sostuvo que “igual vivimos tiempos álgidos, tiempos en los que pensamos que estamos súper conectados pero no es así. Lo más radical que puede llegar a hacer un músico en 2018, dentro de lo radical, es borrarse de las redes sociales. Ni que estuvieras haciendo la revolución. Y de seguro hay nuevas patologías asociadas a esta forma de comunicarnos”.

“Es una caja de ilusión, te hace creer que si no estás en las redes sociales, no existes. Es muy violento. Y más encima todos nos vemos bien, todos somos cool, la estamos rompiendo y nunca hubo tanta gente con depresión como ahora“ planteó.

“Este año fue duro, duro, duro. Y el año pasado también, Asumí que tengo un bajón y lo estoy afrontando. Estoy viviendo la pena, asumiendo la fragilidad de la vida y, aunque suene medio existencialista, ver a dónde voy, replantearme las cosas, aunque ahí es cuando me aparecen todos los monstruos. A mí me toco el bajón y spe que tengo que vivirlo, asumirlo, enfrentarlo. Es el momento”.