Joaquín Méndez se emocionó hasta las lágrimas tras confesión de hija de Camila Recabarren

16:26 La ex miss Chile y el panelista de Mucho Gusto terminaron su relación hace un año y se reencontraron en el matinal.

“Yo le decía ‘con Joaquín vamos a seguir siendo amigos, pero ya no nos vamos a dar besos. Pero si tú quieres, llámalo’. Nunca impedí esa conexión que hubo entre ellos”, reconoció en el matinal "Mucho Gusto" la ex Miss Chile Camila Recabarren, comentando la relación de cariño que entabló su hija Isabella de cinco años con su ex pololo, Joaquín Méndez.

Sus palabras son parte de una conversación que sostuvo con los panelistas del programa, incluído el argentino con quien terminó su romance hace casi un año y volvieron a reencontrarse en el set de televisión después de varios meses sin verse.

Recordando anécdotas, fue la niña quien se tomó el protagonismo del matinal y le dedicó algunas palabras. “Yo lo encuentro bonito y lo amo”, dijo, emocionando hasta las lágrimas a Méndez.

Incluso, Recabarren reconoció a su ex que la pequeña “siempre habla muy bien de ti. Y cada vez que me preguntaba por Joaquín, yo creo que lo mejor de explicarle a los niños esta separación es siendo sincera", concluyó.