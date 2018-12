Marlen Olivari por salida de Ernesto Belloni: "Están enganchando con un grupito de feministas fanáticas"

“Siento que están enganchando con un grupito súper chico de feministas fanáticas y están coartando la libertad que por tantos siglos nos ha costado ganarnos a las mujeres, que es poder ser lo que queramos ser. Lo único que hay que cambiar es cómo el hombre ve y trata a la mujer”, dijo en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”, Marlen Olivari, haciendo alusión a las modificaciones que ha sufrido el mundo de la televisión.

Todo esto, luego de conocer que Ernesto Belloni, intérprete del “Che Copete”, fuera desvinculado de “Morandé con Compañía”, situación que Olivarí insistió es responsabilidad del movimiento feminista.

Y aunque durante la conversación fue interpelada por María Luis Godoy, quien insistió en que “no es un movimiento chico, es mundial”. La idea no fue reconocida por Marlén. “No, es un movimiento fanático que quiere que la mujer empiece a vestirse más recatada. (…) Yo también me considero feminista a veces y jamás trataría que alguien no contrate a una mujer sexy, que es lo que está pasando”, agregó.

Además, aseguró que estos hecho estarían afectando el trabajo de algunas mujeres. “Hay muchas actrices que son lindas y les ha bajado cualquier cantidad el trabajo porque están enganchando con esto de que ‘algunas señoras se enojan’”.

Con ello, llamó a que “olvídense de que existe la mujer objeto, eso no existe porque esto es actuación. Uno hace personajes, es comedia, show, espectáculo (…) ¿Qué cosa de humor y entretenida nos está quedando entonces?”, se preguntó.