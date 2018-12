Steffi Méndez funó a individuo que le ofreció ser su "sugar daddy"

La actriz Steffi Méndez usó sus redes sociales para funar a un desconocido que a través de Internet se ofreció a ser su "sugar daddy".

A través de Instagram, la conductora de Bang TV publicó el mensaje del desconocido, quien le escribió lo siguiente: "Hola Steffi ¿cómo estás? Disculpa mi intromisión a tu instagram, pero vengo llegando a Chile por unos negocios y me encantaría proponerte algo… ¿Tendrías un sugar daddy? Creo no ser feo jajaja si es un no, discúlpame".

El término "sugar daddy" se asocia a las mujeres que se relacionan con hombres mayores y adinerados a cambio de una mayor estabilidad económica.

Ante esta propuesta indecente, la joven de 24 años entregó una reflexión: "Y pensar que algunes caen".