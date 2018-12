Supuesto video sexual de Luli terminó siendo un caso de "porno venganza" en contra de su ex-pareja

18:35 Cuando su ex pololo dormía, la modelo le revisó el celular y copió el video sexual que luego subió a su cuenta de Instagram, pero al no verse claramente a la mujer involucrada, se especuló que era ella.

Nicole Moreno, más conocida como Luli, finalmente explicó lo ocurrido en Octubre cuando subió un video con sexo explícito en su cuenta de Instagram en el que aparecia su ex-pareja Rodrigo Rocco y, lo que se suponía en ese momento, ella, ya que en ningún momento se pudo ver con claridad a la mujer involucrada.

Pero ese no fue el caso, al menos acorde a lo que reveló la modelo en el programa "La Noche es Nuestra", dónde confesó que, en tanto Rodrigo Rocco dormía, ella le sacó su celular, revisó sus redes y memoria y encontró un video sexual con otra mujer el que extrajo y posteriormente subió a Instagram.

El dialogo en el programa de Chilevisión, conducido por Pamela Díaz, Jen Philippe Cretton y Felipe Vidal, fue transcrito por el medio Glamorama de la siguiente forma:

Jean Philippe Cretton: “En octubre de este año subiste a tus historias de Instagram un video subido de tono. ¿Qué fue lo que pasó?, ¿cómo se te subió el video?, ¿fue a propósito?”

Luli: “Yo les voy a contar la verdad, les voy a ser sincera. En ese momento yo estaba en una relación con mi ex y nos fuimos de viaje. Habíamos terminado y duramos un año y medio.

“Terminamos en julio. De julio a agosto estábamos absolutamente separados, cada uno soltero. Yo viviendo mi soltería de tal manera que aún… O sea, él viviendo su soltería. Yo estaba de luto, por así decirlo. Lo estaba respetando, no tuve ningún chico, no fui infiel, independiente que sí habíamos terminado.

“Resulta que este chico, Rodrigo, había estado con una niña. Yo soy súper feminista y no la quiero dejar mal a ella.

“Finalmente, Rodrigo cachó que yo me di cuenta de la relación que él estuvo con ella durante un mes. Estuvo 20 días soltero y después estuvo con esta chica. Igual me parece penoso por ella, porque le creyó y todo.

“A este gallo le dio como un cargo de conciencia y me buscó y me invitó a Punta Cana. Supuestamente ahí era la reconciliación y todo. Claramente hubo momentos lindos, momentos buenos, malos, pésimos.

“Este chico siempre me habló mal de ella, que estaba con ella porque era su oportunidad de ser socio de una peluquería. El weón, Rodrigo Rocco, entre mamajuana y mamajuana en Punta Cana”

Crettón: “Es un trago erótico”

Luli: “En vez de mmm… Se quedó raja. En ese momento estaba revisando su celular. Ahora lo cuento así, de esta manera, porque ya lo superé. Que me dejara el celular al lado, yo empecé a ver con quien estuvo, que hizo, a quien le puso ‘me gusta’. Intrusa. Y el que busca siempre encuentra.

“Entre todas esas fotos y videos, encontré ese video. Yo me lo mandé a mi WhatsApp”

Pamela Díaz: “Pero qué tiene que ver todo con esto?”

Luli: “Ahora viene. Nosotros volvimos, nos dimos una oportunidad. El nunca cambió. Un día estábamos discutiendo en el Alto Las Condes, discutiendo mal. Me estaba hablando de una manera que no correspondía, me estaba diciendo cosas que a mí me dolían, que me herían como mujer.

“¿Yo qué hice? Me nombraba a la chica, ‘es que yo estaba con ella por un…’, ‘es que no se qué’. Da lo mismo, no voy a contar detalles.

“Le dije ‘mira, ¿y esto?, ¿lo subo?’. Y me salió el tiro por la culata finalmente, porque el video sí, lo admito, lo subí yo. Pero de rabia, porque en el momento él me estaba tratando muy mal, me estaba diciendo cosas feísimas”

Díaz: “¿Subiste el video y después lo bajaste?”

Luli: “Después dije ‘a mí no me gustaría que me lo hicieran’, y pensé en ella, en esta chica”

Díaz: “Pero no dijiste nombre en el video, nada”

Luli: “No. Llegué y lo subí. Duró nada, ¿10 segundo?. En vez de pensar en este chico, dije ‘voy a embarrarla a ella’. Pero después todo el mundo pensó que sí era yo.

“Nadie puede decir, y se los digo de verdad, chicos, nadie puede decir que puede encontrar un video mío. Ni un pololo mío, ni un ex, ni en el futuro, ni nada. Nunca me he grabado. Lo encuentro totalmente normal, pero no lo he hecho y tampoco nadie puede decir eso de mí”.