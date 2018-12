Luli rompió el silencio y confesó su mayor temor

Nicole Moreno se refirió a una serie de aspectos de su vida, comentando cómo ha sido su paso por la televisión y el espectáculo. Según consignó La Cuarta, Luli se sometió al “Péndulo” de Sábado, donde confesó su mayor temor.

“Mi mayor miedo es no volver a tener nunca más un baby, me dan ganas de llorar, quiero algún día tener un hijo”, aseguró.

Además, también reflexionó sobre su vida actual y aseguró que “una no tiene que arrepentirse de las cosas, creo que hay que arrepentirse de lo que uno no hace, es decir, aprender de las cosas en las que crees que fallaste, que fue un error o que te equivocaste y de aquello que no hiciste, en vez de arrepentirme prefiero cambiar la manera de pensar. Hay que mejorar, no repetir”.

Por lo mismo, aseguró que entre sus virtudes, la que más rescata son sus valores. “Hay hartas cosas que me gustan de mí, pero lo que más me gusta son mis valores”.