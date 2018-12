Patricia Maldonado en picada contra María Luisa Godoy: "Le falta peso"

“Yo la vi ahora para la Teletón, que es una cosa mucho más fácil, mucho más fácil… le falta peso”, sentenció Patricia Maldonado, refiriéndose a María Luisa Godoy y el papel que desempeñará como animadora del Festival de Viña 2019.

La opinóloga reconoció que sus palabras podrían traer comentarios negativos. Sin embargo, insistió en que aún podría sorprenderla. "No es por nada, yo sé que va a causar polémica esto y todo lo demás, pero yo encuentro que la animadora de Viña, la María Luisa Godoy, me cae bien, yo no puedo decir que no, una chica que conozco yo, encuentro que es mucho… encuentro que el Festival de Viña del Mar no es cualquier Festival”, dijo.

Y agregó “si ella me sorprende, aquí mismo le pido disculpas. (...) A lo mejor me sorprende, pero tengo derecho a decir que tengo aprehensiones. Porque encontré que estuvo medio debilita. A lo mejor va a subir al escenario y lo va a llenar”, concluyó.