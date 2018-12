El duro "encontrón" entre la esposa del “Temucano” y Fran García Huidobro

En la última edición de Primer Plano, una de las invitadas al espacio fue la periodista Alejandra Matus, quien relató detalles de su reportaje respecto de las denunciantes de Tito Fernández “el Temucano”, quienes lo acusan por abuso sexual.

En el espacio, conducido por Julio César Rodríguez y Francisca García Huidobro, realizaron además un contacto con Lu Rivera, la esposa del Temucano, quien tuvo un fuerte cruce de palabras con García Huidobro.

El diálogo se tornó áspero entre ambas durante la conversación hasta el momento en que Rivera dijo que la ida de su esposo con las denunciantes a un motel se trató de una manera de intentar recuperar su actividad sexual, la que se encontraba decaída desde el año 2000 cuando el cantautor fue operado a la próstata.

“Es decir, que le permitiste estas canitas al aire para ver si al tipo se le volvía a despertar. O sea, a un hombre que a los 65 años, que yo entiendo que aún están en la sexualidad plena, ¿tú le permitiste para que se le levantara?” dijo García Huidobro a lo que Rivera respondió “mira, si tú piensas, o conoces, o has tenido relaciones con un hombre de 65 años…”.

“No, todavía no, por suerte” dijo la animadora de Primer Plano y la esposa del cantautor respondió que “bueno. A esa edad, como yo tuve la oportunidad de comprobarlo, empieza a decaer”

“Entonces, cuando empieza a decaer ¡¿una se lo presta a otras?! Digo, para que me aconsejí poh” replicó García Huidobro.

Otro momento tenso en la conversación, fue cuando la animadora del espacio increpó el tono con el que Rivera abordó el caso en el que está envuelto su marido.

“Me parece que estás demasiado muerta de la risa para lo que estás viviendo” dijo la animadora.

Ante la negativa de Rivera, García Huidobro replicó que “estás muerta de la risa, o sea, tu marido está siendo denunciado por violación y tú estás llamando a un programa de televisión, o te llamamos nosotros, ¡y tú estás muerta de la risa!”.

“Si tú te pones tan beligerante, yo no puedo hablar contigo. Yo a todos los programas que he dado cuñas, siempre he sido distendida. Yo estoy enfrentando con mi esposo un hecho grave. ¿Qué quieres que haga? ¿Me quieres llorando en este momento? Porque puedo llorar” respondió la esposa del Temucano.