Thalia fue criticada por usar demasiado maquillaje en Instagram

Thalia estaba feliz de mostrar su nuevo trabajo en colaboración con una marca de cosméticos, felicidad que compartió en sus redes sociales con sus más de 12 millones de seguidores.

Sin embargo, nunca esperó que los usuarios comenzaran a burlarse de ella por la imagen que compartió donde aparece usando bastante maquillaje.

Los colores rosados que usó para mostrar las pestañas de su colección para Eylure Cosmetics London, le jugaron una muy mala pasada y debió soportar varias críticas por parte de los usuarios.

"Que colorada", "te maquillaron feo", "te ves rara mi Thalía”, "pareces un payaso", "No te queda bien el maquillaje", "Ese maquillaje es too much", "No te queda tanta pintura, ya estás cuarentona", fueron algunos de los mensajes que recibió en Instagram la artista mexicana.