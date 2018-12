[VIDEO] Stranger Things lanzó teaser con nombres de capítulos de la tercera temporada

"Stranger Things", la popular serie de Netflix, ha mantenido a todos su fanáticos expectantes con el desarrollo de la tercera temporada.

En su cuenta oficial de Youtube, la serie lanzó un nuevo adelanto de lo que será la entrega, develando los nombres de los ocho capítulos que tendrá en esta oportunidad.

Incluso, en julio de este año ya se había lanzado el primer teaser de 90 segundos basado en una publicidad sobre un nuevo centro comercial que llegará al poblado de Hawkins, donde se desarrolla la serie.

En el video aparece Steve Harrington, protagonizado por Joe Keery, quien trabaja en una de las nuevas tiendas.

Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie, mencionó que la temporada 3 tomará lugar en el verano de 1985, con muchas referencias a "Volver al futuro".

Estos serán lo ocho capítulos:

1. "Suzie, ¿Me Recibes?" ("Suzie, Do you copy?").

2. "Ratas de centro comercial" ("The Mall Rats").

3. "El caso de la socorrista desaparecida" ("The Case of the Missing Lifeguard").

4. "La prueba de la sauna" ("The Sauna Test").

5. "El origen" ("The Source").

6. "El aniversario" ("The Birthday").

7. "La mordedura"("The Bite").

8. "La batalla de Starcourt" ("The Battle of Starcourt").