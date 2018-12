Vesta Lugg compartió sensible reflexión por este fin de año en redes sociales

La ex "Bkn", Vesta Lugg, compartió una sentida reflexión en sus redes sociales para hacer un balance de este 2018.

La cantante que está radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, publicó una imagen en blanco y negro donde una lágrima cae por su mejilla. "2018, ya estamos en diciembre y no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo", escribió.

Junto a la artística postal, detalló que este año le ha enseñado mucho. "A mis 23 años, puedo decir que este ha sido el año más difícil de mi vida. No dejo de estar agradecida de todas las aventuras y oportunidades que se me han presentado. Por la gente que he conocido y de las cuales he aprendido".

Vesta dijo también escribió que llora por amor, felicidad, pasión y miedo. "Espero nunca dejar de llorar, ni por dentro ni por fuera. 2018, me botaste al piso pero también me diste la fuerza para levantarme y quererme más hoy que ayer".