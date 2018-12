Ciro Watanabe confesó sus preferencias culinarias: "La comida tiene que tener cadáver"

El chef Ciro Watanabe se confesó en una entrevista con La Segunda donde entregó detalles de sus preferencias y detalles que suele aplicar tanto en su vida cotidiana como en Osaka,su restaurante.

Incluso, aseguró que tiene tradiciones que no ha cambiado en años. "A mi novia le encantan los vegetales. Con ella, ahora yo como más vegetales también, aunque siempre con un poquito de muerto al lado. Para mí, la comida tiene que tener cadáver, si no, no es comida. Al igual que una comida sin alcohol, para mí es desayuno. Y el desayuno debiera ser con mimosa", remarcó.

Sin embargo, este no fue el único secreto que contó, pues también agregó una particularidad con el color de la comida, específicamente con el naranja y el blanco.

"Me cuesta tomar una crema de zanahoria o de zapallo, por la textura y el color. Los camarones de río me encantan, pero el color… me da cosa", dijo.

Lo mismo con la leche "los quesos me encantan, pero a veces tengo que cerrar los ojos para comerlos".

Estas formas de mirar la cocina también ha intentado que la entiendan sus clientes, sobre todo en lo que se refiere a la composición de la carta.

"Yo no acepto. 'El niguiri, que tiene ostión y gotas de mantequilla de trufa y limón y sal de cahuil… sabes qué, no quiero la mantequilla de trufa, quiero que le pongan aceite de oliva'. Les hago entender que pongan su propio restaurante", concluyó.