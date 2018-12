Angie Jibaja cambió radicalmente su look nuevamente

La cantante peruana Angie Jibaja sorprendió a sus seguidores una vez más con un radical cambio de look.

La ex chica reality ya lo había dicho antes, le encantan los cambios y esta vez optó por un corte de pelo pixie. “Yo no puedo estar con el mismo look siempre, me aburro. Necesito cambiar. Amo ser una chica camaleónica y atrevida cuando se trata de cambiar de look”, había dicho en sus redes sociales meses atrás.

A comienzos de diciembre, la artista le preguntó a sus seguidores si se quedaba con su pelo largo o lo cortaba. Unos días después, apareció con el cabello corto y oscuro.