El coqueteo entre Maluma y participante de "La Voz México" que terminó con un reclamo de ella

La participante del programa "La Voz México", Cindy Coleoni, no tuvo problemas para decirle a Maluma - uno de los coaches- lo que pensaba de él antes de abandonar el programa.

Eso sí, el colombiano no dudó en coquetear con la trasandina con quien tuvo un primer encuentro bastante desagradable.

La oriunda de Córdoba se pesentó con la canción "Don't Speak" en su primera aparición, día en que todos los coaches se dieron vuelta a mirarla, menos el artista colombiano.

"Vos no me hables, habla con mi mano. Calladito es más bonito", fueron algunas de las cosas que le dijo la participante a Maluma, a lo que él respondió: "Me arrepiento de no haberme volteado".

Luego en la semifinal, la trasandina cantó "My immortal" de Evanescence. El primero en hablar fue Maluma: "A mí me encantas, me encanta tu voz, me fascina. ¡Qué canción tan difícil! Eres una de las voces más fuertes que tiene Natalia Jiménez. Tienes estilo y eso es algo a favor".

Sin embargo, Cindy no se guardó nada y le reclamó por no haberla invitado a su equipo. "Tú también tienes estilo papi. Ya te perdoné, pero es curioso, la voz más fuerte y no te volteaste por mí, es como la piedrita del zapato. Me vas a hacer enojar", a lo que Maluma dijo, "mamasita hermosa".