María Luisa Godoy y dichos de Patricia Maldonado: "Siempre va a haber críticas, antes, durante, después"

La animadora del matinal de TVN, María Luisa Godoy, quien será la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, respondió a las críticas que recibió por parte de Patricia Maldonado, quien dijo que le faltaba "peso" para el evento en la Quinta Vergara.

"Encuentro que es mucho... el Festival de Viña no es cualquier festival" dijo Maldonado, quien además planteó que "a mi juicio le falta peso. Esto no lo tomen en mala. Cuando veo la imagen de la Tonka Tomicic sobre el escenario, de la Soledad Onetto, que me la tuve que comer... Si María Luisa Godoy me sorprende, aquí en esta misma radio pido disculpas" .

Lee también: Patricia Maldonado en picada contra María Luisa Godoy: "Le falta peso"

Consultada por Intrusos sobre estos dichos, Godoy dijo que "es la opinión de la Paty y la respeto. Siempre he dicho que es parte de... Siempre va a haber críticas, antes, durante, después y cada cual tiene derecho a pensar lo que crea y decirlo".

"No me molesta porque siento que dio una opinión de 'también dije lo mismo de la Sole Onetto y me sorprendió y si ella me sorprende, voy a decir lo mismo. Es una opinión y no siento que me haya criticado de mala forma" dijo Godoy.

La conductora de "Muy Buenos Días" además dijo sobre las críticas en general que "siempre he entendido que las va a haber, unas más fuertes, otras mas suaves. Otras más buena onda, creo que es parte del show que tiene que haber previo al festival y durante el festival, no lo veo como que es personal o que alguien trate de hacerme algo a mí".