El mea culpa de Claudio Fariña tras su salida de TVN: "Me faltó sensibilidad en una sociedad que había cambiado"

El periodista Claudio Fariña habló en extenso sobre su despido de TVN, canal donde trabajó 20 años y donde fue reconocido por sus particulares notas, las cuales no estuvieron libres de polémicas.

En conversación con el programa "Cada día mejor" de La Red, el reportero reconoció cometió un error con su polémico reportaje sobre la Marcha por la Igualdad, la que fue blanco de criticas por parte de organizaciones de la diversidad sexual.

"Me faltó la sensibilidad en un momento de la sociedad que había cambiado. Quedé en el fuego cruzado entre los que habían marchado siempre y los que ese año habían convocado por primera vez. En esa pugna no supe leer con un estilo más fino lo que ocurría", dijo.

Fariña reflexionó sobre su salida y expresó que "a lo mejor eran muchos años. Sueldo alto no era. Tampoco me dieron razones editoriales".

"Que despidan a un junior, que gana 500 mil pesos o una secretaria que gana 400 mil pesos, no te lo explicas (los despidos). Entonces por qué no va a ser lógico despedir a un periodista que lleva 20 años y un sueldo relativamente mejor que el resto", agregó.

El reportero señaló que "lo que no me parece lógico es que allí dentro algunos sueldos sean como si la industria no estuviera en crisis. En una industria quebrada, que un conductor o un lector o un animador todavía gane el doble del Presidente de la República, comprenderás que no tiene mucha lógica".

Fariña también habló sobre su vida personal, la que estuvo marcada por la separación con su colega, Carla Zunino.

"El 2018, como diría la reina Isabel de Inglaterra, (fue un) annus horribilis (año horrible). ¿Te acuerdas cuando a ella se le quemó el castillo, se le separaron todos los príncipes? Todo de una", aseveró.

Además, Fariña reconoció que estaba superando su ruptura sentimental cuando fue despedido, por lo que buscó apoyo en un psicólogo para superar estos malos momentos.