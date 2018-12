Imitador de Juan Gabriel aseguró que lo llamaron para participar en farsa sobre el regreso del cantante

Uno de dobles más reconocidos del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel afirmó que el supuesto regreso del artista , que fue anunciado por su ex mánager Joaquín Muñoz, es una completa farsa a la que incluso lo intentaron involucrar.

Muñoz, quien ha sido constantemente desacreditado por personas cercanas al "Divo de Juárez", lleva meses asegurando que su amigo fingió su muerte y que reaparecería en público este 15 de diciembre porque "ya está aburrido".

Eduardo Jahuey, el imitador del artista, habló con el programa azteca "De Primera Mano" y aseguró que todo "está orquestado" por el ex mánager, ya que hace hace algún tiempo - y de manera indirecta - le ofreció sacarse fotos para hacerlo pasar como el difunto cantautor.

"Yo trabajaba con una persona que me dijo: - Mira nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, también grabar en tu casa y hacer unos videos tipo paparazzi- A mi me cayó el 20 y le respondí - No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel- Me contestó que sí, pero que no iba a salir mi cara, que todo sería de lejos", expresó.

Jahuey aclaró que si bien Muñoz es quien está detrás de todo el montaje, él nunca tuvo contacto directo por algún ofrecimiento. "No me buscó. No tengo el gusto o el disgusto de conocerlo... Me da coraje todo esto... porque están jugando con los sentimientos de todo un país", añadió.

Finalmente, el imitador recordó que Juan Gabriel y su ex mánager llevaban 30 años distanciados, por lo que sería "la última persona a la que él acudiría" para, supuestamente, fingir su muerte.

Alberto Aguilera Valadez murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.