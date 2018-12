Chantal Gayoso por su éxito en "Rojo": "Me ahorro $500 mil al mes en puro canje"

La bailarina Chantal Gayoso, participante del primer ciclo de "Rojo" e integrante del "Clan Rojo", habló del cambio de vida que ha tenido debido a la exposición que le ha dado el programa de talentos, lo que le dio muchos beneficios, especialmente en el plano financiero.

En una entrevista a LUN , la joven contó que a través de las redes sociales se ha transformado en embajadora de varias marcas, lo que le ayudó en el bolsillo.

"El estar en la tele me ha dado una mayor vitrina, ahora soy un poquito conocida gracias al programa y a mi esfuerzo. Algunas empresas se me han acercado para ayudarme y lo los ayudo subiendo fotos a mi Instagram con sus productos. Me ha cambiado un poquito la vida porque hay algunas cosas que se me hacen más fácil ahorrar", señaló.

Gayoso estimó que "me ahorro unos $500 mil al mes en puro canje".

La bailarina, eso sí, señaló que esto tiene como responsabilidad subir a su cuenta fotos con el nombre del producto o servicio. También aclaró que "hay cosas que sigo pagando, no todo es gratis".

En total, la joven tiene acuerdos con seis marcas, entre ellas una clínica detal, la que le ofreció un tratamiento de blanqueamiento, diseño de encías y láminas en seis piezas. De los $740.000, Chantal podría pagar la mitad debido al canje y publicidad.